Juventus, come evitare l'aumento di capitale

La Juventus ha annunciato, tramite una nota ufficiale, che il CdA ha riesaminato gli scenari economici e finanziari per l’esercizio 2025/26, tenendo conto dei risultati sportivi e dell’esonero di Thiago Motta. Il quadro emerso mostra un andamento trimestrale diverso rispetto alle previsioni iniziali e una maggiore variabilità nei dati economici e patrimoniali.Di conseguenza, il club sta valutando l’opportunità di un aumento di capitale per rafforzare la stabilità finanziaria. Questo potrebbe oscillare tra un minimo di 15 milioni di euro (già versati in conto futuro aumento di capitale) e un massimo pari al 10% della capitalizzazione di mercato, ovvero tra 110 e 120 milioni di euro.

Come evitare l'aumento di capitale

La decisione finale dipenderà da diversi fattori nei prossimi mesi. Un aspetto cruciale è la qualificazione alla prossima UEFA Champions League: la partecipazione garantirebbe ricavi tra i 50 e i 60 milioni di euro, fondamentali per il bilancio. Un’altra variabile è il Mondiale per Club, i cui premi FIFA potrebbero offrire entrate equiparabili a quelle della Champions, come sottolinea Calcio e Finanza.Infine, il mercato potrebbe incidere significativamente. La sessione estiva anticipata di giugno potrebbe portare a importanti cessioni, generando plusvalenze che ridurrebbero la necessità di un aumento di capitale. Tra i nomi in uscita, si parla di Andrea Cambiaso, seguito dal Manchester City.