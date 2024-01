Qual è la prossima partita della Juventus Women?



Il calendario della Juventus Women

Partita Data Sassuolo-Juventus Women 21/01/2024 ore 15.00 Juventus Women-Fiorentina 29/01/2024 ore 18.00 Roma-Juventus Women 04/02/2024 ore 16.00 Juventus Women-Sampdoria (Coppa Italia) 07/02/2024 ore 17.00 Juventus Women-Como 10/02/2024, orario da definire



Dove vedere la prossima partita della Juventus Women



Quali competizioni gioca la Juventus Women?



Com'è andata la Champions League



L'allenatore: Joe Montemurro



Quali squadre ha allenato?

Sunshine

Coburg

Port Moresby

Melbourne Victory Femminile

Melbourne City Femminile

Arsenal Femminile

Juventus Femminile



Quali giocatrici della Juve Women sono da seguire?



Julia Grosso

Anno di età: 2000

Ruolo: centrocampista



Cristiana Girelli

Anno di età: 1990

Ruolo: attaccante



Arianna Caruso

Anno di età: 1999

Ruolo: centrocampista



Quando è nata la Juventus Women?

Un trofeo all'anno, ormai da sette stagioni. Laè il fiore all'occhiello della società bianconera, che ai successi della prima squadra maschile ha abbinato da anni le grandi vittorie nel calcio femminile.Ecco: vittorie che sono state anche un aiuto concreto per il movimento, con la crescita e l'assist fornito ad altre big italiane come Inter e Milan, avversarie in questa stagione di Serie A TimVisionLa prossima partita dellaè contro il, in campionato. Appuntamento domenica 21.01 alle ore 15.00.Laè visibile su, che trasmette sulla propria piattaforma streaming tutte le partite della Serie A femminile.La Juventus Women è attualmente impegnata ine inInle cose non sono andate in maniera perfetta. La Juventus Women è stata eliminata nella fase a gironi per mano di Arsenal e Lione.54 anni, allenatore da quasi 20, Joeè australiano ma di origini potentine. I suoi genitori avevano lasciato l'Italia subito dopo la II Guerra Mondiale.Da calciatore ha vissuto anche un periodo in Italia, proprio al Potenza: era il 1989.Ecco le tre giocatrici che in questo momento stanno facendo la differenza per Montemurro.Classe 2000, è una calciatrice canadese, acquistata dalla Juventus nel 2021 dopo un'esperienza in Francia.ha vinto lecon la Nazionale Canadese.Dal 2018 alla Juventus Women,è stata grande protagonista di questi anni di successi bianconeri. E' nell'ultima fase della carriera, ad aprile saranno 34 anni.Top player del centrocampo bianconero.è cresciuta alla Juventus, dove milita dal 2017. Centrocampista box to box con grandi qualità balistiche.La Juventus Women è stata fondata nele ha sempre disputato la Serie A femminile. Ha vinto, nella sua storia, cinque volte lo scudetto, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe.