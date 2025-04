Juventus, come cambia ora l'azionariato con il 10% a Tether

Getty Images



Cos' è Tether?

Come cambia ora l'azionariato della Juventus?

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann possiede attualmente il 65,4% del capitale della Juventus, corrispondente al 78,9% dei diritti di voto.

Tether con il 10,12% del capitale e il 6,18% dei diritti di voto

Lindsell Train, scavalcato proprio da Tether, che possiede l’8,7% del capitale e il 5,3% dei diritti di voto. Si tratta di una società attiva nel campo dell’investimento mobiliare

Chiude la quota di flottante in Borsa, pari al 15,8% del capitale del club bianconero e corrispondente al 9,7% dei diritti di voto. Da qui Tether ha accumulato le azioni della Juventus fino a diventarne azionista come oggi

È notizia della giornata di oggi quella dell'acquisizione da parte dilo scorso 15 aprile 2025, di ulteriori azioni diFootball Club S.p.A., portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale sociale emesso, pari al 6,18% dei diritti di voto. La società lo ha reso noto tramite un comunicato Si tratta di una società operante negli stablecoin, presieduta da due italiani: Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini. Questa società oggi è proprietaria di oltre il 10% di Juventus, come reso noto nel pomeriggio di oggi.Tether consolida così la sua posizione di secondo maggiore azionista del club bianconero, grazie alle azioni della Juventus acquistate in questi ultimi mesi. Ricordiamo che Exor non ha mai ceduto le proprie quote azionarie a Tether e resta in cima alle proprietarie della Juventus.





