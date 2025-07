Juventus, come cambia lo staff di Tudor: Troiano, Ragnacci e non solo, novità anche tra i fisioterapisti

Come cambia lo staff di Tudor

Che ruolo avrà Troiano nella Juventus

Che ruolo avrà Ragnacci nella Juventus

Cambiano i preparatori

È unain trasformazione quella diNon tanto per ciò che riguarda la squadra, almeno per ora, visto che l'unico volto nuovo èmaNegli Stati Uniti, come da fine marzo, quando Tudor si è seduto sulla panchina bianconera, il tecnico ha lavorato con una squadra di collaboratori ristretta.Figure che il tecnico aveva deciso di portarsi con sé per non essere proprio "solo" nei primi mesi a Torino. In realtà il club ha messo a disposizione dell'allenatore anche altri elementi comecon cui aveva già lavorato nella stagione da secondo di Andrea Pirlo.Il matrimonio tra la Juventus e Tudor però è proseguito; il tecnico ha anche rinnovato il contratto prolungando fino al 2027.", come concordato con la società quando le parti hanno deciso di andare avanti insieme. Operazione di rinnovamento che ha preso un'accelerata proprio in queste ore.Sono in arrivo due volti nuovi alla Continassa. Ovvero Michele Troiano, la cui ultima esperienza è stata sulla panchina del Modena come vice di Paolo Mandelli ed ex centrocampista della Juventus Next Gen, con cui ha chiuso la carriera da giocatore.e lo aiuterà nel lavoro quotidiano, nella preparazione degli allenamenti e delle partite.Ci saranno cambiamenti anche nel comparto "atletico", dove arriverà Riccardo Ragnacci. Il 48enne vanta molta esperienza avendodove Ragnacci è rimasto per quattro anni dal 2018 al 2022 ricoprendo sia il ruolo di preparatore atletico che di recupero degli infortunati. A Torino Ragnacci ritroverà il croato, che lo avrebbe voluto anche alla Lazio eNon finiscono con Troiano e Ragnacci le novità nello staff di Tudor.in modo che il tecnico possa lavorare con un gruppo completo e coeso. Sono in corso infatti valutazioni su come completare lo staff del croato. Intanto,Alla Continassa i movimenti non mancheranno.