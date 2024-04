È cruciale il completamento della maggior parte della ricapitalizzazione entro il 31 marzo per un motivo fondamentale: questa data è determinante per la sessione estiva. Il ricavato dell'aumento di capitale ha fornito liquidità e ridotto il passivo, contribuendo insieme al rimborso del bond e al rifinanziamento del debito a medio-lungo termine, ad aumentareQuesto significa che la Juventus non sarà più vincolata a pareggiare il saldo tra acquisti e cessioni. In altre parole, il club avrà una maggiore flessibilità finanziaria per operare sul mercato senza restrizioni imposte dalle normative federative.