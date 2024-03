Juventus, la politica dei rinnovi

Prima di considerare nuovi arrivi, ladel futuro dovrà valutare attentamente chi deciderà di prolungare il proprio soggiorno a, mettendo tutto nero su bianco. Nel calcio moderno, nessun giocatore può essere sicuro al 100% di dove si troverà nella stagione successiva,Questa incertezza è particolarmente vera per coloro i cui contratti scadono entro un periodo non così lontano.Il direttore sportivo Cristianoe il suo team di mercato hanno già implementato con successo la politica di rinnovi contrattuali nei mesi scorsi, estendendo i contratti di giocatori comeQuesta strategia non solo rafforza tecnicamente il gruppo nel tempo, ma aiuta anche a ridurre i costi operativi.Attualmente, ci sono tre giocatori in rosa il cui contratto scade a giugno e altri nove che saranno in scadenza nel 2025.In quel momento, si avrà una visione più chiara delle finanze del club e della sua qualificazione o meno alla Champions League.