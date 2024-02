Juventus, come cambia il futuro di Massimiliano Allegri



Se fosse per la Vox Populi, che si esprime rumorosamente attraverso i social network,Certo, il campione è fallace ed evidentemente influenzato dai più recenti risultati negativi. Ma sono numerosi i tifosi bianconeri che indicano Massimilianocome uno dei maggiori responsabili del momento complicato dei bianconeri. Vero anche che, dentro questo campione, c’è chi non è particolarmente attratto dall’idea di gioco di Allegri e non lo era anche quando i risultati lo premiavano. Molti altri, invece, sentono il bisogno di una boccata d’aria, qualcosa di nuovo, l’illusione che la Juventus possa cambiare e, realmente, competere per il campionato. Insomma, si indica Allegri, ma la reale volontà è che si cambi per cambiare.Come dicevamo, però, quale sia il pensiero di partenza, non cambia il punto: Massimiliano Allegri è tornato sul banco degli imputati secondo i tifosi di Madama.

Da una parte l’emotività dei tifosi, che esplode fragorosa nella gioia come nella delusione: ed è giusto che sia così. Dall’altra, la gelida analisi dei dirigenti che, certo, non possono basare il proprio lavoro sulle impressioni lasciate da una partita positiva, piuttosto che da una negativa. Per questo, il futuro di Massimiliano Allegri non si decide dopo la sfortunata trasferta di Verona, o dalla recente striscia negativa che ha negato ai bianconeri la possibilità di lottare per lo scudetto.



Vero anche, però, che nella bilancia delle valutazioni finali partite come quella del Bentegodi verranno tenute in conto. La domanda che gira nell’ambiente è sempre la stessa: con un altro allenatore, dove sarebbe questa Juventus? Con lo stesso, alla venticinquesima giornata di campionato, la Juve ha 4 punti in più rispetto all'anno scorso, senza coppe e senza sconquassi societari.



Tutte cose da prendere in considerazione. Ma, come dicevamo, non nell’immediato, non subito. La sensazione è che il bilancio finale si farà in primavera quando la Juventus avrà chiuso, anche matematicamente, il discorso Champions League. La partita è più aperta che mai anche se, stando ai tifosi, saremmo già al triplice fischio dell’Allegri bis.