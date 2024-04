Quanti punti servono per la Juventus?



La classifica

Inter 89 Milan 70 Juventus 65 Bologna 63 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 55 Atalanta 54*

L'Italia, per la prima volta nella storia, garantirà cinque squadre in. La conferma è arrivata al termine dei quarti di finale di Europa League e Conference League: nel 2024/2025, il Bel Paese è quindi matematicamente certo di posizionarsi tra le prime due nazioni nel ranking UEFA, ottenendo così un posto "jolly" nella prossima Super Champions League.Questo implica che il quinto posto nella classifica di Serie A garantirà un accesso diretto alla competizione europea più prestigiosa per club. Ecco dunque la situazione aggiornata a sei giornate dalla fine (sette per Roma e Atalanta che devono ancora recuperare rispettivamente gli ultimi 20 minuti di Udinese-Roma e l'intera partita Atalanta-Fiorentina).Quindi, al momento, la soglia limite per garantire l'accesso aritmetico alla prossima Champions League è di 70 punti.(tenendo conto degli scontri diretti in parità con l'Atalanta e il ritorno da giocare con la Roma). Per il Bologna, sono necessari solo 6 punti (i ragazzi di Thiago Motta hanno gli scontri diretti a favore con entrambe le squadre, avendo vinto tutti e quattro gli scontri diretti).. D'altra parte, l'Atalanta ha bisogno di 13 punti nelle ultime cinque partite: quattro vittorie e un pareggio con la Roma per assicurarsi un posto in Champions League. La situazione si complica ulteriormente considerando lo scontro diretto tra Atalanta e Roma, con tre possibili esiti (1-X-2) che influenzeranno il punteggio totale delle squadre e quindi la corsa alla qualificazione.