Il futuro di Ronaldo è in bilico? Il presidente Andrea Agnelli avrebbe già deciso. Come si legge su Calciomercato.com, il presidente stesso "ha già parlato con Ronaldo e non vuole liberarsi del suo stipendio, anzi lo vede ancora al centro del progetto Juve. Questa l'idea che filtra dal club, nessun cambio di direzione dopo l'annuncio del presidente post-Champions League. Come per Paratici, anche per CR7 che la Juve non sta trattando in uscita a differenza di (tanti...) altri giocatori".