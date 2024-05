Le parole di Claudioa Sky Sport: JUVENTUS - "È stata un'altra stagione dove fino ad un certo punto, da tifoso, speravo in qualcosa di più che però non è arrivato. Adesso, sempre da tifoso, bisogna pensare al presente, ovvero alla Salernitana, per raggiungere l'obiettivo legato alla UCL e proprio perché subito dopo ci sarà l'unico trofeo che potrà portare a casa il club, ovvero la Coppa Italia".- "Da parte di Daniele non mi aspettavo un impatto così forte, non era facile subentrare a Mourinho in una stagione del genere. Su Thiago avevo un giudizio più importante sul suo futuro da allenatore. Ad EURO 2012, oltre ad essere un giocatore fondamentale per noi, lo vedevi che analizzava e consigliava tutti, quando hai questo DNA sei portato ad essere un ottimo allenatore. Il suo futuro? Chi lo sa, sicuramente avrà una carriera importante".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.