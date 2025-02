Il Milan perde, la Lazio si ferma e la Juventus sorride. La classifica di Serie A aggiornata

AFP or licensors

Il sabato di Serie A sorride alla Juventus , che vede rallentare le sue dirette concorrenti nella corsa al quarto posto. La, una delle principali avversarie per un piazzamento in Champions League, non è andata oltre lo 0-0 contro il Venezia, sprecando un’occasione preziosa per allungare in classifica.Un altro risultato favorevole ai bianconeri è arrivato dalla sorprendente sconfitta per 2-1 delcontro il. I rossoneri, già in difficoltà nelle ultime settimane, vedono ora aumentare il distacco dal quarto posto, rendendo la corsa alla qualificazione europea ancora più complicata.

Lo stop della Lazio

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 56 (25)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)

Adesso, però, tutto dipende dallain un match fondamentale. Una vittoria permetterebbe alla squadra didi consolidare la quarta posizione e prendere ulteriore vantaggio sulle rivali. Inoltre, sarebbe un’ottima occasione per lasciarsi alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League e ritrovare fiducia in vista del finale di stagione.I bianconeri non possono permettersi passi falsi: vincere contro il Cagliari significherebbe avvicinarsi sempre di più all’obiettivo Champions, trasformando una giornata favorevole in un vero punto di svolta per il campionato.La lotta per il quarto posto in Serie A si infiamma dopo lo 0-0 della Lazio contro il Venezia. I biancocelesti, privi di Rovella, Castellanos, Vecino e Hysaj, non sono riusciti a sbloccare il match contro una squadra ben organizzata.Il pareggio rappresenta un’occasione persa per consolidare la posizione in zona Champions League. Con 47 punti, la Lazio mantiene un vantaggio minimo sulla Juventus, che segue a quota 46. La corsa resta apertissima e ogni punto diventa cruciale per assicurarsi un posto nell’Europa che conta.