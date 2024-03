Juventus, l'offerta dalla Russia a Pogba

È un momento molto delicato e difficile per Paul, squalificato per quattro anni per doping e in attesa del ricorso al Tas di Losanna. Il centrocampista francese vedrà interrompersi la sua seconda storia d'amore con la Juventus, diventata con il tempo un vero e proprio incubo per tutti, ma non solo. A soli 30 anni, infatti, e dopo tutti gli infortuni avuti, vedrebbe la sua carriera volgere praticamente al termine, nel peggiore dei modi. Così, nel frattempo, in Russia sognano un suo sì.Nel 2022 in Russia è stata creata la Media Football League. Di cosa si tratta? E' un campionato in cui le squadre sono composte da celebrità di ogni tipo, da attori a influencer e così via, vogliosi in questo caso di convincere un campione come il Polpo ad accettare. In particolare, èad insistere con Pogba.Al momento tutto resta invariato, ma la proposta in caso di un futuro forzatamente lontano dal calcio c'è.