Cosa vuol dire Juventus-Manchester City per Thiago Motta

. Ed è stata la serata in cui ha scacciato via un po' di nuvoloni, così come il vento contrario che spirava alle sue spalle: questa è la sua, e lui si è dimostrato all'altezza del momento più complicato, evitando di scadere in alibi eppure avendone ogni diritto, come ogni difesa da parte della società.. Ha ricordato il passato, però con una proiezione futura impressionante: perché da qui si deve ripartire.Quante volte è realmente successo? Quante volte concretamente succederà? Bisogna prendersela così, questa Juve. Così come viene. Senza fare troppi proclami, senza sparare troppo in alto nella graduatoria delle aspettative. E senza addossare troppe croci specialmente all'allenatore, integralista quanto si vuole, però il primo ad alzare la testa quando l'ha potuto fare.. Non agli occhi della Juventus, perché per la dirigenza non è mai stato in discussione, ma agli occhi dei tifosi, della gente, di chi aveva quel dubbio che l'estate avesse portato tanto entusiasmo e perciò troppo fumo negli occhi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui