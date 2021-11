Poco più di un'ora e mezza al fischio d'inizio die come di consueto, la società bianconera si avvicina al match con alcune. A iniziare da un dato: la Juventus è: "83 successi bianconeri - si legge sul sito bianconero - a fronte di 34 vittorie biancocelesti e 37 pareggi. La Juve, inoltre, ha perso solo due delle ultime 33 sfide di Serie A contro la Lazio, entrambe arrivate dal 2017 in avanti: completano 24 successi bianconeri e sette pareggi". Un altro dato interessante riguardacontro la Lazio: è successo nelle ultime 16 occasioni in Serie A, "la striscia più lunga senza clean sheet in casa per i biancocelesti contro una singola avversaria nel massimo campionato". Partita speciale perla prossima, infatti, sarà la 150esima partita da titolare per il portiere polacco con la Juventus; potrebbe essere speciale anche perpotrebbe segnare consecutivamente due gol in campionato come non gli accade da sette anni (novembre 2014) e centrare la sua 50esima vittoria in trasferta con la Juve.