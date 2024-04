Una giornata movimentata in casa, bianconeri che stanno preparando tra le mura amiche della Continassa al sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Nel frattempo la dirigenza della Juventus si muove anche sul mercato dove l'obiettivo è Joshua Zirkzee del Bologna, continua ad essere calda la pista che porterebbe a Torino anche Riccardo Calafiori. Non solo però, c'è chi a sorpresa dichiara amore alla Vecchia Signora come Mesut Ozil. Attenzione anche ai discorsi legati alla panchina bianconera con le quotazioni di Thiago Motta in rialzo in caso di addio di Massimiliano Allegri.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.