Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Una giornata ordinaria in casa Juventus. Un evento di Adidas a Milano in cui è stato ospite Andreainsieme a Kenan Yildiz, Samuel Iling Junior e Timothy Weah, a parlare però è stato l'azzurro. Le ultime notizie dalla Continassa dove la Juventus continua ad allenarsi agli ordini di Massimilianoe prepara la gara contro il Cagliari in programma venerdì sera in Sardegna. Nella nottata inoltre è sfumato il colpoper i bianconeri: il giocatore ora in forza alla Lazio ha scelto di tornare in Brasile, la sua patria natale. Clicca su "Vai alla gallery" per le cinque notizie della giornata di oggi che riguardano la Juventus.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!