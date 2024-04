Lanel corso della scorsa estate ha acquistato Arekper una cifra pari a 6,3 milioni (pagabile in tre esercizi a partire da luglio 2023). A questi vanno aggiunti 1,1 milioni di euro di bonus. Il centravanti polacco si è poi legato ai bianconeri con un contratto fino al 2026 da 6,47 milioni di euro lordi a stagione. Come rivelato da Calciomercato.com la dirigenza bianconera in estate prenderebbe in considerazione eventuali offerte per cederlo. Il giocatore tra gli ammortamenti legati al cartellino e il suo ingaggio pesa a bilancio per 8,57 milioni, quindi se Cristiano Giuntoli vorrà evitare una minusvalenze dovrà prendere in considerazione offerte di circa. Tutto da valutare in estate.