Simone Gervasio

Victor Osimhen e il Galatasaray, avanti insieme. L'attaccante nigeriano è entusiasta della sua esperienza con il club giallorosso, tanto da aver rifiutato un'offerta straordinaria sotto il profilo economico, proveniente dall'Arabia Saudita. Le indiscrezioni riportate dal quotidiano Cronache di Napoli hanno trovato conferme dirette: l'Al Ahli era pronto a versare 80 milioni nelle casse del Napoli, ben 5 milioni in più rispetto al valore della sua clausola rescissoria. Tuttavia, per il club azzurro non c'è stato nulla da fare di fronte alla ferma volontà di Osimhen di proseguire la sua carriera nel calcio europeo.