Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra chesia pronto a prolungare il suo periodo alla Juventus. Attualmente in forza al club bianconero e con un contratto in scadenza nel 2025, il portiere polacco sembra orientato a estendere ulteriormente il suo legame con la squadra.L'ex portiere di Roma e Arsenal, che festeggerà il suo 34º compleanno il prossimo 18 aprile, sembra essere d'accordo nel continuare la sua avventura con la Vecchia Signora. Le fonti indicano che Szczesny è incline ad accettare le condizioni proposte dalla Juventus, che prevedono un prolungamento contrattuale fino al 2026, con la possibilità di distribuire il costo del suo stipendio nel tempo.Questa decisione non solo confermerebbe la dedizione del portiere polacco alla causa bianconera, ma anche la sua volontà di rimanere a Torino nonostante la mancata qualificazione della Juventus alla UEFA Champions League.