Juventus, ci sono novità sul futuro di Osimhen: le ultime

La Juventus punta a Victor Osimhen per la prossima stagione. Il nigeriano è uno dei pallini di Cristiano Giuntoli, che l'aveva già portato a Napoli dal campionato francese. Risultato? Gli azzurri vinsero il loro terzo scudetto, trascinati proprio dalle reti del suo attaccante.



Proprio per questo il Managing Director Football bianconero vorrebbe ritrovare Osimhen per dargli un ruolo centrale nell'attacco della Juve. La prossima annata, infatti, potrebbe vedere diverse partenze da Torino, con uno sguardo in più proprio verso gli attaccanti: Vlahovic, Milik e Kolo Muani sono tutt'altro che sicuri della permanenza in bianconero.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, tuttavia, Osimhen avrebbe rifiutato le richieste della Juventus, preferendo puntare su altre piste. L'attaccante nigeriano ha già ricevuto alcune proposte dai club dell'Arabia Saudita, ma non è da escludere che resti al Galatasaray, mentre sullo sfondo resta sempre il Manchester United, in attesa di capire le situazioni di Hojlund e Zirkzee.