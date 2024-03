Il Milan si trova attualmente in una posizione di osservatore nel mercato dei centravanti. Sebbene possa proporre un rinnovo contrattuale a, è consapevole che questa decisione non dipenderà solo da fattori tecnici o economici. Pertanto, sta esplorando altre opzioni. Una possibilità è il rinnovo unilaterale del contratto di Luka, con la consapevolezza che il numero 9 sarà un grande investimento per l'estate. Il Milan è alla ricerca di un centravanti giovane, con prospettive di crescita e dotato di grandi qualità.Due nomi che si trovano in cima alla lista dei desideri sono Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko.si distingue per la sua tecnica e creatività, non essendo un centravanti classico ma più un giocatore particolare. Sesko, invece, ha un fisico imponente e predilige attaccare la profondità, dimostrandosi efficace in area di rigore. Entrambi i giocatori hanno complessità nelle loro situazioni contrattuali e di mercato.Per Sesko, il Milan dovrebbe trattare con il Lipsia, che difficilmente accetterà una cessione a prezzi ridotti. Per quanto riguarda Zirkzee, la situazione è complicata dall'interesse del Bologna e dal coinvolgimento del Bayern Monaco, che ha la possibilità di acquistarlo per 40 milioni di euro.