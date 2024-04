Laha ufficialmente inserito il suo nome nella corsa per assicurarsi Maxence Lacroix, il difensore centrale del. Con una combinazione di forza fisica, abilità in marcatura e grande personalità, Lacroix si è distinto anche per il suo contributo in fase offensiva, come dimostra l'ultimo gol segnato sabato scorso contro il Werder Brema.Il giocatore francese sembra destinato a fare il salto verso una squadra di alto livello, e il suo profilo attrae l'interesse di diverse big del calcio europeo. Sebbene il Milan mostri un forte interesse per Lacroix, la Juventus non intende restare indietro e sta valutando seriamente la possibilità di superare la concorrenza.Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, sta valutando attentamente l'opportunità di effettuare questo sorpasso e aggiungere il talento di Lacroix alla squadra. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se la Juventus riuscirà a chiudere l'affare per portare il difensore francese sotto la Mole.