Juventus, ci sono novità su Gyokeres

Importanti aggiornamenti sul futuro di Viktor Gyokeres, uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. L’attaccante svedese, reduce da una stagione straordinaria con lo Sporting Lisbona, è stato recentemente accostato alla Juventus, al Milan e ad altri top club europei. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da A Bola, la situazione sembra destinata a cambiare rapidamente.Il rapporto tra Gyokeres e lo Sporting sarebbe ormai ai minimi termini, con una rottura totale che apre la porta a una cessione imminente. E in pole position per assicurarsi il bomber svedese c’è l’Arsenal, pronto a presentare un’offerta da 60 milioni di euro. Una cifra altissima, che potrebbe convincere lo Sporting a lasciar partire l’ex Coventry City senza ulteriori resistenze.

L’offerta dei Gunners supererebbe nettamente la concorrenza, allontanando così Gyokeres non solo dalla Juventus, ma anche dal Milan, che aveva accarezzato il sogno di portarlo a San Siro.Con l’Arsenal intenzionato a chiudere presto, il futuro di Gyokeres potrebbe essere in Premier League, rendendo sempre più difficile un suo approdo in Serie A nella prossima stagione.