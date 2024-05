Masonè diventato l'oggetto del desiderio nel calcio europeo. L'attaccante inglese ha rinverdito il suo talento in Spagna, indossando la maglia del Getafe, e ora si prepara a scatenare una vera e propria frenesia sul mercato. Anche il Manchester United, che detiene il suo cartellino, è pronto a trarne vantaggio finanziario.Numerose squadre sono sulle sue tracce dopo una stagione in cui ha segnato 10 gol e fornito 6 assist. La Juventus ha manifestato interesse eha esaminato le possibilità dell'affare, così come hanno fatto Barcellona e Atletico Madrid. Tuttavia, su Greenwood è improvvisamente intervenuto un altro concorrente, molto pericoloso: l'Arabia Saudita.