Juventus, ci sono novità su Conceicao

Lo scenario attorno a Francisco Conceição è cambiato in modo radicale. Dopo un inizio in chiaroscuro e qualche diffidenza, soprattutto nei primi mesi in bianconero, l’esterno portoghese sembra aver conquistato la fiducia di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe ora interessata a trattenerlo anche oltre la fine del prestito secco dal Porto.Arrivato la scorsa estate tra lo scetticismo generale, Conceição ha saputo ritagliarsi spazio e mostrare qualità importanti, guadagnandosi minuti preziosi nel finale di stagione. Una crescita che non è passata inosservata e che ha spinto il club a valutare seriamente la sua permanenza.

Tuttavia, la situazione è tutt’altro che semplice. Il Porto chiede 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza bianconera, che punta a ottenere uno sconto sul riscatto o a rinegoziare i termini dell'accordo. Inoltre, la Juventus vorrebbe poter contare su Conceição anche per il Mondiale per Club, elemento che potrebbe essere inserito nella trattativa.Il futuro dell’esterno portoghese è quindi ancora in bilico, ma la volontà del club di puntare su di lui rappresenta già una svolta significativa rispetto agli scenari di qualche settimana fa.