ha in programma di effettuare un esborso importante per rafforzare il reparto difensivo, con particolare attenzione alla ricerca di un giocatore che si adatti perfettamente al modo di giocare di Simone Inzaghi e alla filosofia della squadra. Con l'invecchiamento di Andreae Stefan, il club sta cercando un sostituto pronto a prenderne il posto nel breve termine.Tra i nomi che maggiormente piacciono alla dirigenza nerazzurra c'è quello di Alessandro, attualmente in forza al Torino. Il giocatore ricopre il ruolo di difensore centrale in una linea a tre, il che lo rende ideale per le esigenze tattiche di Inzaghi. Buongiorno è conteso anche da Juventus, Milan e Napoli, ma il rapporto tra l'Inter e il presidente del Torino, Urbano Cairo, è ottimo, il che potrebbe facilitare l'accordo.Si prevede che l'Inter debba investire almeno 35 milioni di euro per assicurarsi i servigi di Buongiorno, ma ci sono anche possibilità di inserire contropartite valide nell'affare al fine di abbassare il costo complessivo della trattativa. Come accaduto con la cessione di Gleison Bremer, il tempismo e le risorse economiche disponibili faranno la differenza nel concludere l'operazione con successo.