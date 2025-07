Juventus, ci sono aggiornamenti su Douglas Luiz

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in uscita dalla Juventus. Il giornalista ha ribadito che il club bianconero ha già comunicato al giocatore la volontà di separarsi, ed è quindi alla ricerca di un sostituto per la prossima stagione.Secondo Moretto, Douglas Luiz è alla ricerca di un progetto che lo convinca pienamente per proseguire la propria carriera. Diversi club di Premier League hanno manifestato interesse per lui, con l’Everton che si conferma il più attivo. Tuttavia, il giocatore ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by questa ipotesi, in attesa di valutare ulteriori opportunità.

Tra queste, attenzione al Nottingham Forest, che ha appena salutato Danilo (passato al Botafogo) e cerca un centrocampista con caratteristiche simili. I rapporti tra Nottingham e Juventus sono ottimi e, seppur non conclusi, c’erano già stati contatti recenti per Timothy Weah e Mbangula.Il nome di Douglas Luiz resta quindi caldo per il mercato in uscita bianconero e Nottingham potrebbe rappresentare una destinazione concreta nei prossimi giorni.