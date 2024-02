Il sovraccarico muscolare che aveva rimediato Dusanin avvio sembrava potesse preoccupare. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il centravanti serbo ha quasi smaltito totalmente il sovraccarico, ieri ha svolto ancora allenamento differenziato, il centravanti serbo oggi dovrebbe svolgere almeno parte dell'allenamento con il gruppo squadra agli ordini di Massimilianoe contro l'Udinese lunedì sera ci sarà, almeno partendo dalla panchina. Una buona notizia quindi sia per il tecnico bianconero che per i tifosi che sperano sempre di vedere Vlahovic in campo. Soprattutto dopo il nervosismo del bomber a San Siro.