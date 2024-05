Juventus, il punto dall'infermeria: chi può recuperare

Le condizioni di Chiesa e Yildiz

Alle 18 la sfida con la Salernitana che vale la qualificazione alla prossima Champions League, mercoledì la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta per tornare a vincere un trofeo.Ma come arriva la squadra di Massimiliano Allegri al rush finale?La Juve deve fare fronte a qualche problemino a livello fisico, soprattutto in alcuni reparti come la difesa. Bremer, Gatti, Rugani e Djalò sono infatti gli unici giocatori disponibili per affrontare la Salernitana.oltre a Weah (squalificato).Nella giornata di ierie in particolare suche come riferito da Allegri è "mezzo e mezzo" per un virus che in precedenza aveva colpito anche Kenan Yildiz. Il tecnico può comunque contare pienamente su Vlahovic, Kean e Milik.