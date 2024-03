Il 2024 si preannuncia come un anno straordinario per Federico Chiesa, poiché si unirà in matrimonio con Lucia, la modella con cui condivide la vita, dopo una romantica proposta con l'anello a Venezia. Tuttavia, prima di questo grande evento, ci sono importanti impegni sportivi in programma per il talentuoso calciatore.

Chiesa si prepara ad affrontare l'Europeo con l'obiettivo di difendere il titolo di campioni e successivamente dovrà concentrarsi sulla sua squadra, la Juventus, per il finale di stagione. Il numero 7 desidera ritagliarsi un ruolo da protagonista, come dimostrato dall'inizio della stagione in cui ha segnato 4 gol nelle prime 5 partite. Tuttavia, recentemente ha affrontato alcune sfide, tra infortuni, prestazioni altalenanti e una modesta vena realizzativa.