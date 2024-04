Juventus, Chiesa sostituto: la reazione

Come ormai abitudine, la partita di Federico Chiesa è durata poco più di sessanta minuti. E' la quarta volta consecutiva che Massimiliano Allegri decide di gestirlo in questa maniera. Al suo posto Kenan Yildiz. Ma come ha preso la sostituzione? Lo racconta Dazn che spiega l'umore di Federico dopo il cambio.Nessuna sceneggiata ma sicuramente un volto cupo, quello con cui Chiesa è uscito dal campo. Questo il racconto da bordocampo: "Chiesa ha iniziato a temporeggiare, uscita a testa bassa, ha stretto la mano ad Allegri e poi si è accomodato in panchina con il volto perplesso, stanco, non l'ha presa benissimo. Si è preso del tempo per metabolizzare la sostituzione, non proprio soddisfatto."