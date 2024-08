La decisione della Juventus

La posizione di Chiesa

Rottura. Totale. Il destino diè ormai tracciato: nel suo futuro non c'è lae la società - con tanto di conferma del tecnico nelle interviste post Juventus-Brest - ha ribadito il concetto: il classe 1997 non farà parte del progetto 2024/25 della Juventus e il giocatore è dichiaratamente sul mercato. Una presa di posizione netta e già comunicata all'entourage del ragazzo.La Juventus vuole vendere Chiesa. Subito. Sì perché una permenanza del calciatore a fine mercato significherebbe perderlo a zero tra pochi mesi, di conseguenza l'ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione è uno scenario che in casa zebrata vogliono concretizzare subito.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa - forte di un altro anno di contratto che lo lega alla Vecchia Signora - vuole valutare tutti gli scenari a disposizione con estrema calma. Il calciatore sarebbe disposto a muoversi subito solo in caso di proposte da parte di un top club che, possibilmente, giochi la Champions. In alternativa sarebbe persino disposto ad arrivare al muro contro muro, magari per liberarsi a zero tra poco meno di un anno.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui