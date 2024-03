Juventus, rinnovo Chiesa: gli aggiornamenti

Fattore "Mondiale"

fa parte di quella generazione azzurra che non ha ancora avuto la possibilità di partecipare al Mondiale. Per farlo, dovrà aspettare il 2026 (sempre che l'Italia si qualifichi questa volta) ma potrà fare le prove generali già nel 2025, disputandoOvviamente, solo se rimarrà a Torino anche la prossima stagione e proprio la qualificazione al torneo può cambiare gli scenari. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ALLEGRI Partecipare al Mondiale per Club, con i 50 milioni garantiti, condiziona il mercato della Juventus. Non solo sugli acquisti, ma pure sui rinnovi dei big. A partire dal caso più complicato: quello di Chiesa .in scadenza nel 2025, con un "accordo ponte" di un solo anno, fino al 2026, scrive la. Le strade tra Chiesa e la Juventus infatti proseguiranno solo in caso di rinnovo. Senza accordo, il giocatore sarà ceduto per scongiurare il pericolo di perderlo a zero.Ma appunto c'è il fattore "Mondiale" che aiuterà la dirigenza perché oltre alla questione economica, il torneo negli Stati Uniti aumenta anche ile sono escluse big come Liverpool e Manchester United. Traslocare da Torino, a meno di essere ingaggiato da Manchester City, Real Madrid o Bayern, rischia di essere un passo indietro almeno dal punto di vista calcistico nell'anno del Mondiale per club. Argomenti che potrebbero facilitare il lavoro di Giuntoli, in ottimi rapporti con l'agente Fali Ramadani.