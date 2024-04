Federicoe la Juventus in trattativa. In ballo, ormai da tempo, c'è il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 e ad oggi ancora in bilico. Come scrive il Corriere dello Sport, però, una soluzione definitiva (e positiva) può arrivare prima degli Europei. Un obiettivo condiviso con il club per mettersi al sicuro e in caso di cessione, sfruttare l'importante vetrina in ottica mercato. Chiesa, legato alla Juve con un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, vorrebbe ritoccare l'ingaggio verso l'alto, ma al momento punta a spalmare il suo contratto fino al 2028 o 2029, mantenendo lo stesso stipendio.