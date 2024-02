Nella seduta di allenamento a porte aperte di ieri alla Continassa Federicoha dovuto rientrare negli spogliatoi prima del tempo. La causa? Un colpo alla caviglia rimediato da Alex Sandro durante un contrasto di gioco nel corso della partitella consueta. Chiesa ha prima provato a rientrare e poi zoppicante e richiamato da Allegri ha fatto rientro negli spogliatoi anzitempo. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi Chiesa svolgerà nuovi esami strumentali al JMedical per valutare l'entità del colpo subito, al momento però la sua presenza contro il Napoli non è in dubbio.