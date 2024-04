Juventus, reazione Chiesa: la scelta di Allegri

La conferma arriva dalla decisione di Massimiliano Allegri che non rinuncerà al giocatore per la sfida contro il Cagliari di questa sera. Chiesa partirà ancora una volta dal primo minuto insieme a Dusan Vlahovic.D'altronde, già in conferenza stampa, Allegri aveva smorzato i toni sulla vicenda. "Ci sono stati sfoghi peggiori da parte dei giocatori, fa parte del momento, ma l'allenatore fa scelte in funzione della squadra", ha commentato il tecnico. Insomma,, che per la quarta volta consecutiva è stato sostituito intorno al sessantesimo.Al di là di quanto successo post Torino-Juve, si era parlato di un possibile turno di "riposo" per Chiesa, che sta continuando a vivere una stagione tra alti e bassi. Il gol in Coppa Italia contro la Lazio, poi due prestazioni sottotono nel derby e soprattutto contro la Fiorentina. Nonostante si parli molto del rapporto con Allegri e di come il tecnico lo impiega,Ventisette partite in campionato; le ultime otto tutte da titolare, nonostante Yildiz spinga per una maglia dal primo minuto.