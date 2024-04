La Juventus arriva dalla vittoria contro la Fiorentina e, nel derby di sabato 13 aprile, punta a ottenere il terzo successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Per la sfida contro il Torino, Massimiliano Allegri avrà a disposizione tutta la rosa ad eccezione del solo Arek Milik. Come spiegato dallo stesso tecnico livornese in conferenza stampa la scorsa settimana, ci vorranno ancora circa quindici giorni per rivedere in campo il bomber polacco.Per quanto riguarda la formazione da schierare contro il Torino, Allegri è intenzionato a puntare ancora sul 3-5-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa verranno confermati Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo sulla corsia di destra agirà Cambiaso, in mezzo non ci saranno novità e si ripartirà da McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre a sinistra toccherà a Kostic. In attacco giocheranno