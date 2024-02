Fino ad ora le condizioni fisiche di Federico Chiesa hanno fatto si che Massimiliano Allegri non dovesse scegliere chi far giocare tra lui e Kenan Yildiz. Col ritorno dell’azzurro alla forma migliore però, riferisce Tuttosport, sarà di nuovo lui la prima opzione accanto a Vlahovic, ma in attesa che Allegri vari il tridente - perché quello sarà il futuro, in questa stagione o nella prossima, se tutti resteranno - Yildiz avrà comunque spazio. Fino ad ora, Chiesa e Yildiz non hanno mai giocato insieme. Anche a San Siro, Federico è subentrato al posto del turco.