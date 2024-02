Massimiliano Allegri ritrova i suoi big per la sfida contro l'Inter. Ci sarà Adrien Rabiot ma non solo lui. Da un periodo più lungo di acciacchi e allenamenti a parte è uscito Chiesa, appena una partita da titolare dal 23 dicembre, che però è rientrato in gruppo già da martedì e coltiva la speranza di contendere a Yildiz il posto da titolare accanto a Vlahovic. Questo è il ballottaggio che c'è in casa Juve a due giorni dal big match. L'ex Fiorentina ci spera, anche se Yildiz sembra partire avanti, se non altro per una questione fisica.