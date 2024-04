Le condizioni di Federico Chiesa



Le condizioni di Milik

Federiconon si è allenato: è questa la notizia che emerge oggi dalla Continassa, dove la squadra si è allenata in vista della partita di domenica contro la Fiorentina.Non è per questo in dubbio per la sfida, si tratta infatti di una semplice influenza e la sensazione è che possa essere smaltita già nei prossimi giorni.Dunque, solo un intoppo. Chiesa non dovrebbe essere in dubbio per il match di domenica, sempre più decisivo, considerata anche la posta in palio. Il posto in Champions League va infatti messo al sicuro.Nel frattempo, Arek Milik prosegue il suo iter di recupero. Difficile rivederlo nella lista dei convocati per la sfida di domenica. La sensazione è che possa tornare invece per il derby, contro il Torino.