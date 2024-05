DaFedericoha segnato otto gol in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in un singolo torneo nella competizione con la maglia della Juventus (otto anche nel 2020/21); l’ultimo giocatore italiano ad avere realizzato più reti con i bianconeri in una stagione del massimo torneo è stato Fabio Quagliarella nel 2012/13 (nove). Da quando è arrivato alla Juventus (2020/21), l’ex Fiorentina è il giocatore che ha preso parte a più gol tra i bianconeri, considerando tutte le competizioni: 51, frutto di 31 reti e 20 assist (a 50 Alvaro Morata e Dusan Vlahovic).