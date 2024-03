Chiesa Juve, rinnovo o cessione

Chiesa Juve, rinnovo di convenienza

Un po' più vicino. Insomma, non è fatta, ma le circostanze sembrano avvicinare sempre più lae Federico Chiesa in direzione rinnovo di contratto. "", come sottolinea Gazzetta.it.Il potenziale di Federicorimane di livello elevato, ma le recenti sfide sul campo stanno erodendo parte del suo peso contrattuale in vista di un possibile rinnovo. Con il suo contratto in scadenza nel 2025, diventa imperativo per la Juventus pianificare un'estensione o considerare l'opzione di metterlo sul mercato presto per evitare un calo del suo valore sul mercato.Tuttavia, la strada per un rinnovo potrebbe essere più complicata per Chiesa, considerando le sue recenti difficoltà fisiche e le performance altalenanti che lo rendono meno convincente nel mantenere le richieste di un contratto da top player, soprattutto dopo il suo arrivo da Firenze con un ingaggio di 5 milioni netti.In mancanza di cambiamenti significativi, magari legati a una performance di spicco all'Euro 2024, le circostanze attuali complicano non solo la ricerca di acquirenti al prezzo desiderato da parte della Juventus, già problematica lo scorso estate, ma anche la prospettiva di un rinnovo contrattuale per Federico Chiesa, data la mancanza di alternative interessanti sul mercato.che permetterebbe a Chiesa di partecipare al Mondiale per club del 2025 e forse alla Coppa del Mondo del 2026 con la Nazionale. Tuttavia, va considerata anche la variabile del possibile cambio di allenatore alla Juventus durante l'estate, che potrebbe alterare radicalmente il panorama contrattuale. In questo contesto, mantenere aperte diverse opzioni risulta essere una scelta prudente.