La Juventus deve andare in Champions League. per prestigio, per onore e per un discorso economico. Dall’effetto della Champions sui conti, infatti, dipende la possibilità della società bianconera di permettersi nuovi giocatori e anche rinnovi di contratti. Come per esempio quelli di Chiesa e Vlahovic: da rinnovare per evitare il rischio di un addio da svincolato quello dell’azzurro, in scadenza tra un anno, da rinnovare per renderlo più sostenibile e per rafforzarne il ruolo di pilastro della ricostruzione quello del serbo, in scadenza nel 2026. Da tempo sono in corso i colloqui tra Giuntoli e gli agenti di entrambi e l’ottimismo permea entrambe le trattative, scrive Tuttosport. Intanto, Vlahovic ha mostrato di essere cresciuto e di stare crescendo, mentalmente, tecnicamente e tatticamente, e sta dimostrando di poter aspirare a indossare quel vestito da uomo simbolo che gli era stato cucito addosso, troppo presto, appena arrivato a Torino.