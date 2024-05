Federico Chiesa è stato l'autore del primo gol della Juventus che ha riaperto il match contro il Bologna. Questo il commento in pagella del Corriere dello Sport. "L'unico che riesce a trovare qualche guizzo con giocate di qualità. Veloce, scattante, qualche volta va fermato con il fallo. Resta in campo, ma anche il secondo tempo non è ricco di spunti tranne un gol nato un po’ per caso. Non si arrende mai." Decisamente meno morbido invece il giudizio di Tuttosport, che dà un'insufficienza a Chiesa: "Tenta un paio di accelerazioni, ma accanto a sé trova il deserto. E desiste dal prendere ulteriori iniziative, tirando i remi in barca almeno fino al 75', quando approfitta del regalo di Lucumì e, di fronte a Skorupski, non può esimersi. Cambiando la partita.