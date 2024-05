Roma-Juventus: Chiesa "vince" contro Allegri

Non le manda a dire a Massimilianol'edizione odierna de La Repubblica. Il focus del commento relativo al match dellacontro lasi sposta nello specifico su Federico, autore finalmente di un'ottima prestazione con tanto di assist al bacio per Gleison Bremer: "Nel dibattito su Chiesa seconda punta, come dice Allegri, o Chiesa esterno, come dice lui, vince il giocatore. Quando parte dalla fascia è determinante e, nel gol del pareggio di Bremer, così fa. Si mette dove più gli piace, si sposta a destra e mette il pallone per l’1-1 della Juventus. E anche il palo che fa saltare Allegri all’inizio del secondo tempo arriva da un’azione in cui parte largo con il pallone tra i piedi. A dimostrazione che a volte le persone vanno ascoltate, le richieste non sono sempre lamentele".Il quotidiano poi aggiunge: "Il resto della partita è un. Ne esce una partita tra squadre imperfette, piene di difetti, tecnicamente povera: la Juventus anche quando è dominante ha poche soluzioni offensive, se si escludono il gioco aereo da palla inattiva e le giocate di Chiesa. La Roma è meno lucida, come se avesse un peso sulle spalle e nella testa: giocano sempre gli stessi a centrocampo, la brillantezza non può essere la stessa. Ha trovato un portiere, Svilar, protagonista anche ieri sera, ma non può gioire. Non poteva che uscirne un pareggio, non anonimo, sicuramente dimenticabile. Nelle storie, nelle stagioni, nei campionati, nei cicli degli allenatori può succedere di tutto: possono anche finire".