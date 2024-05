E più di tutti ad Antonio Conte, promesso sposo come futuro allenatore azzurro. Come spiega Alfredo Pedullà, l’esterno è molto apprezzato da Conte e visto che i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025 con la Juventus non decollano ecco che questa pista potrebbe aprirsi. Le sue parole: "Venerdì ho spiegato che Chiesa non è blindato nelle idee della Juve e di Thiago Motta. Non perché non sia considerato di qualità, ma perché bisogna incastrare i calciatori nelle ideologie di un allenatore. Ecco perché i negoziati per il rinnovo del contratto non sono partiti. Ci sono situazioni molto aperte, però attenzione a Di Lorenzo-Chiesa. Conte considera Chiesa il miglior esterno difensivo per distacco. Conte lo avrebbe voluto fortemente mentre era all’Inter. Conte ha un grande rapporto con il padre di Chiesa".