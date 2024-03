Le parole di Giorgioa Fifa.com:- “Il momento più bello con la Juventus è stato sicuramente l’ultima partita giocata in casa, oltre ovviamente alle tante vittorie. Quel giorno è arrivato a compimento della mia carriera, me lo sono proprio goduto. Bambini, famiglia, è stata veramente una giornata indimenticabile. Rimpianti sui risultati non ne ho, ma avrei voluto giocare a tutti i costi la finale di Champions League di Berlino nel 2015. L’avremmo persa lo stesso, ma avrei voluto perderla in campo. Non avevo subito nessun infortunio in quella stagione e l’unico capitò prima di quella finale. Non giocare proprio l’ultima gara dopo tutto quello che abbiamo fatto prima è stato un peccato”.