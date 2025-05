Chiellini al Salone del Libro: ‘C’è eccitazione per la partita di domenica, ma Juventus è anche altro’. Insuperabili e il progetto Juventus One

All’interno dello stand della Città di Torino, nel contesto del Salone del Libro, Giorgio Chiellini è intervenuto all’interno di un panel intitolato: “”.Tema principale, dunque, è proprio l’inclusione e come questa di districhi nel mondo del calcio e come, nella città di Torino, esistano dei progetti virtuosi e che stanno facendo scuola. Il primo è sicuramente “Insuperabili”, di cui Chiellini è stato sostenitore dal giorno zero. E poi c’è: la squadra paralimpica di Juventus che gareggia nelle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC.

Le parole di Giorgio Chiellini

Marco Tealdo, dirigente di Juventus One

INSUPERABILI E JUVENTUS ONE – Sono qui a rappresentare tutte le mie famiglie, tutto quello che mi ha accompagnato in questi 40 anni. Entro negli Insuperabili all’inizio, quando avevano bisogno di una mano economica. Ci siamo trovati, ci siamo detti: quanto serve? Budget, progetto… e così è partita. Cominciata così con una scuola calcio semplice, ora sono 20 academy in giro per l’Italia, progetti anche all’estero. Parallelamente, ora che sono rientrato in Juventus sono contento di portare avanti un progetto, ho trovato al mio ritorno il progetto Juventus One . Tutti siamo in eccitazione per la partita la domenica, ma la Juve è molto altro, guarda avanti, è inclusione. Juventus One è uno di questi progetti. Non farà segnare goal domenica, ma dà tanto di più nel contesto anche della città di Torino.SE NON AVESSI FATTO IL CALCIATORE - Sì mi sarei impegnato lo stesso in questi ambiti, i valori sono quelli, la base non cambia. Avrei fatto qualcosa nello sport, avrei aiutato chi aveva bisogno, avrei trovato il mondo per aiutarli.UNA STORIA - Mi rompo il ginocchio nel 2018 e dopo pochi giorni ricevo il video dei ragazzi che mi dicono: puoi venire a giocare con noi. Una storia che mi porto dentro, cerco di dedicare un po' di tempo ogni anno. Per quanto riguarda Juventus One devo ancora scriverla la storia, quello che vorrei fare è più avanti, quello che sogno io è che ci sia un campionato dove la Juve vada a giocarsela e che gli atleti siano tesserati da Juventus: il primo tesserato, questa è la foto che vorrei vedere nella mia storia alla Juventus. Una delle tante cose che vorrei vedere. In una società come la Juve è bello avere persone dietro che pensano a tante cose e poi ti portano ad avere queste tante storie da raccontare.JUVENTUS ONE – Da oggi in poi deve diventare patrimonio di tutti e raccontarci, spero sia un’uscita a vita pubblica. Juventus One è un punto d’incontro, un punto in cui le persone hanno ritrovato slancio usando lo strumento del calcio. Juventus One è abolito ogni forma di pietismo e abilismo. Non sono persone sfortunate, ma veri e propri atleti. Un posto dove la dignità è al primo posto. Juventus One è in primis una squadra, delle squadre di calcio. Quello vero, lo stesso di Giorgio. Abbiamo preso le distanze dal calcio-terapia, Juventus One è voler essere atleti e avere l’ambizione di vincere. Saper gestire la vittoria e la sconfitta, essere puntuali agli allenamenti, saper gestire le scelte dell’allenatore: insomma, l’essenza di essere calciatore. Non è buonismo, né pietismo ed è su questo che facciamo leva. L’incontro con Juventus è stato un detonatore, ci ha permesso di amplificare questo pensiero e considerare le persone degli atleti veri e propri.PROSSIMO OBIETTIVO - Ci giocheremo la finale nazionale a Tirrenia, ma è la punta dell'iceberg. Il vero scudetto è generare un cambiamento culturale.