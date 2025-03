Nuovo ruolo alla Juventus per Chiellini? Le parole di Buffon

Negli ultimi giorni si è parlato molto della dirigenza della Juventus. La situazione in panchina, con l'esonero di Thiago Motta e la conseguente scelta di Igor Tudor come nuovo allenatore, hanno fatto discutere soprattutto sulla figura diIl direttore tecnico bianconero è stato al centro di tante voci non solo sul futuro, ma anche sulla gestione dello stesso Thiago Motta e di alcune decisioni sul mercato. Il momento ha senza dubbio contribuito ad alimentare le voci, motivo per cui nessun casting è stato realmente aperto per sostituire il Managing Director Football bianconero.

Le parole di Buffon su Chiellini

Tra le voci, inoltre, si è anche parlato di un possibile nuovo ruolo anche per. L'ex difensore della Juventus conosce bene l'ambiente, e non è da escludere totalmente un futuro con una posizione nella direzione sportiva. Proprio di questo ha parlato Gigi Buffon a Sky Sport , in occasione dei WEmbrace Awards."Giorgio conosce nel profondo l’anima della Juve. Avendolo vissuto da protagonista ha gli strumenti per aiutare e consigliare chi è intorno per superare determinate difficoltà. Come lui ce ne sarebbero altri, come Del Piero, Marchisio, Bonucci o Barzagli. La verità è che non dobbiamo soffermarci solo sulla storia di un ex campione, essere dirigente significa avere competenze che non è scontato avere dopo essere stato un gran giocatore".