"Orgoglioso di questo gruppo!",. Poche parole che però fanno capire l'importanza del gruppo, la pesantezza di una vittoria importantissima in ottica scudetto anche se martedì il campionato potrebbe essere bloccato. Intanto la Juve questi tre punti li ha messi in cascina e al momento, dopo 26 giornate, è in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio. La vittoria di un grande gruppo.